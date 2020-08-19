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Футбол

Минай будет искать усиление среди игроков Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Василий Кобин

Чемпион Первой лиги закарпатский “Минай” с прицелом на новый сезон намерен существенно обновить свой нынешний состав.

По словам главного тренера команды Василия Кобина, клуб планирует пригласить около восьми новичков, причем, не исключено появление в команде представителей донецкого “Шахтера”.

Перезаключили контракты с лидерами. С тем же, например, Андреем Ткачуком, автором золотого гола в ворота Волыни. По новичкам работаем, но пока их в расположении клуба нет. Планируем взять человек восемь-девять

Шахтер был задействован в Лиге Европы, находился в Германии, поэтому все контакты были на уровне телефонных звонков. Сейчас активизируемся. Не исключаю появления кого-то из игроков донецкого клуба в нашем.

Напомним, в первые дни после окончания сезона в Первой лиге “Минай” уже потерял Стасюка и Оринчака. Кополовец и Микуляк завершили карьеру.

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Тэги: Василий КобинМинайПервая лигаУПЛ
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