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Футбол

Верес и Альянс вышли в Первую лигу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Верес

Определился состав команд участниц следующего сезона чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Вчера состоялись ответные матчи плей-офф, в которых бронзовые призеры Второй лиги “Альянс” и “Верес” доказали свое преимущество над аутсайдерами Первой лиги “Черкащиной” и запорожским “Металлургом”.

“Альянс” и во втором матче обыграл “металлургов” (1:0), что позволило клубу в дебютном сезоне завоевать право на повышение в классе.

“Верес” несмотря на ничью во втором матче против “Черкащины” 1:1, благодаря победе 2:0 в первом матче повысился в классе и сыграет в Первой лиге впервые с сезона 2016/2017.

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Тэги: АльянсВересПервая лига
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