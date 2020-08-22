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Фомин перешел в Металл

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Фомин

Известнейший украинский нападающий Руслан Фомин продолжит свою карьеру во Второй лиге чемпионата Украины по футболу.

По информации Трибуна, новым клубом 34-летнего нападающего стал дебютант профессионального футбола ФК “Металл”, с которым Руслан Фомин подписал соглашение сроком на один год.

Напомним, ФК “Металл” является проектом бывшего генерального директора “Металлиста” Евгения Красникова. В ближайшее время клуб планирует подписать также Папа Гуйе, ранее сообщалось, что ряды команды пополнят Давыдов и Романов.

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Тэги: Вторая лигаМеталлРуслан Фомин
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