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Футбол

Кремень усилился двумя бразильскими легионерами

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луис Фернандо

Кременчугский “Кремень” руководство которого ставит перед командой задачу побороться в следующем сезоне за высокие места, начал работу над укреплением состава.

По информации Sport Arena, новичками “Кремня” стал два бразильских игрока Додо и Луис Фернандо, которые ранее выступали в составе “Балкан” и “Металлист 1925”. Оба игрока перешли в клуб бесплатно, на правах свободных агентов.

Напомним, не так давно в “Кремне”, который ещё не давно мог исчезнуть, сменился инвестор, результатом чего стало приглашение на должность главного тренера Александра Головка и существенное обновление состава.

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Тэги: ДодоКременьЛуис Фернандо
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