Матвиенко близок к переходу в Наполи

Защитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко следующий сезон может начать игроком неаполитанского “Наполи”.

По информации Betnews365, итальянский клуб сумел достичь с “Шахтером” соглашения по переходу украинского защитника. “Наполи” заплатит за Матвиенко 15 миллионов евро, также “горняки” получат 10% от следующей перепродажи игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николая Матвиенко имели планы английские “Арсенал” и “Манчестер Сити”. “Шахтер” ранее желал выручить от трансфера защитника 25 миллионов евро.