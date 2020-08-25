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Матвиенко близок к переходу в Наполи

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко следующий сезон может начать игроком неаполитанского “Наполи”.

По информации Betnews365, итальянский клуб сумел достичь с “Шахтером” соглашения по переходу украинского защитника. “Наполи” заплатит за Матвиенко 15 миллионов евро, также “горняки” получат 10% от следующей перепродажи игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николая Матвиенко имели планы английские “Арсенал” и “Манчестер Сити”. “Шахтер” ранее желал выручить от трансфера защитника 25 миллионов евро.

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Тэги: АрсеналНаполиНиколай МатвиенкоШахтер
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