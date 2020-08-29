Гладкий отказался переходить в Минай

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу закарпатский “Минай” пытался пригласить в ряды своей команды экс-форварда сборной Украины Александра Гладкого.

По словам спортивного директора “Миная” Михаила Кополовца, клуб предлагал возрастному форварду контракт, но получил отказ.

Неделю назад я созванивался со своим старым знакомым, с Александром Гладким и предлагал ему продолжить карьеру в «Минае», но он отказался, сославшись на желание попробовать себя в команде, у которой более амбициозные задачи