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Футбол

Гладкий отказался переходить в Минай

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Гладкий

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу закарпатский “Минай” пытался пригласить в ряды своей команды экс-форварда сборной Украины Александра Гладкого.

По словам спортивного директора “Миная” Михаила Кополовца, клуб предлагал возрастному форварду контракт, но получил отказ.

Неделю назад я созванивался со своим старым знакомым, с Александром Гладким и предлагал ему продолжить карьеру в «Минае», но он отказался, сославшись на желание попробовать себя в команде, у которой более амбициозные задачи

Напомним, по слухам Александр Гладкий должен стать игроком луганской “Зари”.

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Тэги: Александр ГладкийЗаряМинай
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