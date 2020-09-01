Бавария возобновила переговоры по Перишичу

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич, чьими правами владеет миланский “Интер”, может перейти в составе мюнхенской “Баварии”, за которую отыграл прошлый сезон на правах аренды.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, лучший клуб Европы прошлого года отправил “Интеру” официальный запрос по трансферу. Предложенная сумма компенсации составила 12 миллионов евро.

Сообщается, что “нерадзурри” не спешат расставаться с игроком и надеются получить за его трансфер, как минимум на три миллиона евро больше. К слову, весной “Бавария” уже пыталась оставить игрока, но без особого успеха.