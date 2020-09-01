Вторник, 1 сентября, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБавария возобновила переговоры по Перишичу
Футбол

Бавария возобновила переговоры по Перишичу

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Иван Перишич

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич, чьими правами владеет миланский “Интер”, может перейти в составе мюнхенской “Баварии”, за которую отыграл прошлый сезон на правах аренды.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, лучший клуб Европы прошлого года отправил “Интеру” официальный запрос по трансферу. Предложенная сумма компенсации составила 12 миллионов евро.

Сообщается, что “нерадзурри” не спешат расставаться с игроком и надеются получить за его трансфер, как минимум на три миллиона евро больше. К слову, весной “Бавария” уже пыталась оставить игрока, но без особого успеха.

загрузка...
Тэги: БаварияИван ПеришичИнтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

девять + пятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Евгений Исаенко
Официально: Исаенко и Кучерук перешли в Колос

Александр Сирота
Сирота покинул расположение молодежной сборной Украины

Евгений Протасов
Волынь может усилиться полузащитником Александрии

Иван Ракитич
Официально: Ракитич – игрок Севильи

Лига Европы
Определились потенциальные соперники Десны и Колоса в 3-ем раунде Лиги Европы

Закрыть