«Донбасс» заключил контракт с нападающим, имеющим опыт игры в МХЛ и ВХЛ

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Донбасса». Клуб заключил контракт с нападающим Никитой Милёхиным.

Нынешний сезон 22-летний форвард начинал в составе нижегородского клуба «Торпедо-Горький» – в 29 матчах он набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности -10. Ранее в Высшей хоккейной лиге Милёхин также выступал в «Сарове» и «СКА-Неве», всего в 83 матчах во второй по силе российской лиге он набрал 19 (10+9) очков.

Также нападающий провёл 155 матчей в МХЛ, выступая за «Алмаз» и«СКА-1946». В этих играх Никита Милёхин забросил 32 шайбы и отдал 53 результативные передачи, заработав показатель полезности +53.

В 2014 году форвард был выбран на драфте Канадской хоккейной лиги (CHL)в первом раунде под общим 3 номером клубом «Летбридж Харрикейнс». В “ураганах” всезоне 2014/15 Милёхин провёл 16 матчей, набрав 4 (1+3) очка.

В том же 2014 году нападающий также был задрафтован в КХЛ – «Северсталь» выбрала форварда под общим 158 номером в 4 раунде.

В составе «Донбасса» Никита Милёхин будет выступать под 27 номером.

Напомним, что следующий матч дончане проведут завтра, 22 декабря, против «Днепра». Начало встречи в 17:00, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.