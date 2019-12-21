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Хоккей

Мнения детских тренеров о семинаре от президента Федерации хоккея Швеции

Николай ПисаревНет комментариев
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Вчера, 18 декабря,Украинская хоккейная лигасовместносФедерацией хоккея УкраиныиParimatch Foundationпровели хоккейный семинар для представителейдетско-юношеских спортивных школ, детских тренеров и спортивных менеджеров. Мероприятие посетило более70 участников.

Главным спикером семинара стал президент Федерации хоккея ШвецииАндерс Ларссон. В ходе лекции спикермного говорилоб эффективности шведской системы подготовки хоккеистов, мотивации юных игроков, массовости женского хоккея и национальной программе развития хоккея.

На семинар съехались детские тренеры и руководители и тренеры хоккейных ДЮСШ со всей страны, чтобы перенять ценный опыт развития юных игроков у руководителя шведской федерации хоккея. Таким образом лекцию посетили тренеры и руководители ДЮСШ изБелой Церкви, Винницы, Днепра, Дружковки, Киева, Кременчука, Кривого Рога, Луцка, ХарьковаиХерсона.

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Мнения детских тренеров о семинаре от президента Федерации хоккея Швеции


После семинара детские тренеры пообщались с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и поделились эмоциями после выступления шведских гостей:

Карилл Катрич (детский тренер, ДЮСШ «Днепр», Херсон)

—Впечатления просто супер. Я думаю, что будем двигаться в том же направлении. Потому, что это топовая страна в которой целостная система работает по направлению развития хоккея. Конечно, было бы здорово выйти на этот уровень.


На мой взгляд, после такого большого хоккейного спада в стране, Украине, как минимум, нужно пятнадцать лет, чтобы достичь хотя бы половины того, что есть в Швеции.

Мнения детских тренеров о семинаре от президента Федерации хоккея Швеции


Артем Бондарев (детский тренер ДЮСШ «Донбасс»)

—Я впервые на семинаре такого уровня и мне все понравилось. Было интересно услышать мнение другой страны в плане развития хоккея. Тем более, когда это страна Швеция, которая является лидером мирового хоккея много-много лет.


В любом случае, какие-то положительные вещи стоит применить и у себя.

Мнения детских тренеров о семинаре от президента Федерации хоккея Швеции

Никита Табашник (детский тренер ДЮСШ «Белый Барс», Белая Церковь)

—Доволен продуктивностью семинара. Считаю, что такие встречи должны чаще проводиться для молодых тренеров. У нас не так много возможности получать такой опыт и такие знания.

На данном этапе своей жизни стараюсь получать такие познания из каждого момента общения с более опытными людьми.


Считаю, что важно внедрения шведских идей в любой стране. В Украине так же возможно, но для этого нужно больше времени и усилий.

Мнения детских тренеров о семинаре от президента Федерации хоккея Швеции

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Источник: uhl.ua
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