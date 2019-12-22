“Каролина” – “Флорида” (2:4): Акьяри снова забил

Евгений Дадонов

Ноэл Акьяри не смог оформить третий хет-трик подряд и стать первым в истории НХЛ игроком с таким достижением, но отметился шайбой и помог “Флориде” (18-12-5) выиграть в третий раз подряд. В воротах “Пэнтерз” сыграл Крис Дриджер, отразивший 42 броска.

Флорида Пантерз – Каролина Харрикейнз – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)🥅⭐️Крис Дриджер (42/44) удачно подменил Бобровского🏒В 3 последних играх Ноэль Акьяри забил 7 шайб, а Джонатан Юбердо набрал 10 (2+8) очков👌Эрик Хаула снова в игре📺📊https://t.co/wFnIFJLOoJ📸 @FlaPanthers pic.twitter.com/bZivUZQCdv — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

Также по 2 (1+1) очка у “Пэнтерз” набрали Брайан Бойл и Джонатан Юбердо, а Евгений Дадонов забил 13-й гол в сезоне.

В последних трех матчах Акьяри забросил семь шайб. Только Павел Буре в истории “Пэнтерз” забивал больше на таком отрезке (восемь голов с 10 по 16 февраля 2001-го).

“Каролина” (22-12-2) проиграла в основное время впервые за восемь матчей (6-1-1). По голу у “Харрикейнз” забили Нино Нидеррайтер и Лукас Уоллмарк, а Петр Мразек сделал 18 сэйвов.