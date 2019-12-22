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Хоккей

“Каролина” – “Флорида” (2:4): Акьяри снова забил

Николай ПисаревНет комментариев
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Евгений Дадонов

Ноэл Акьяри не смог оформить третий хет-трик подряд и стать первым в истории НХЛ игроком с таким достижением, но отметился шайбой и помог “Флориде” (18-12-5) выиграть в третий раз подряд. В воротах “Пэнтерз” сыграл Крис Дриджер, отразивший 42 броска.

Также по 2 (1+1) очка у “Пэнтерз” набрали Брайан Бойл и Джонатан Юбердо, а Евгений Дадонов забил 13-й гол в сезоне.

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В последних трех матчах Акьяри забросил семь шайб. Только Павел Буре в истории “Пэнтерз” забивал больше на таком отрезке (восемь голов с 10 по 16 февраля 2001-го).

“Каролина” (22-12-2) проиграла в основное время впервые за восемь матчей (6-1-1). По голу у “Харрикейнз” забили Нино Нидеррайтер и Лукас Уоллмарк, а Петр Мразек сделал 18 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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