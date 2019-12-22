“Каролина” – “Флорида” (2:4): Акьяри снова забил

Ноэл Акьяри не смог оформить третий хет-трик подряд и стать первым в истории НХЛ игроком с таким достижением, но отметился шайбой и помог “Флориде” (18-12-5) выиграть в третий раз подряд. В воротах “Пэнтерз” сыграл Крис Дриджер, отразивший 42 броска.
Флорида Пантерз – Каролина Харрикейнз – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)🥅⭐️Крис Дриджер (42/44) удачно подменил Бобровского🏒В 3 последних играх Ноэль Акьяри забил 7 шайб, а Джонатан Юбердо набрал 10 (2+8) очков👌Эрик Хаула снова в игре📺📊https://t.co/wFnIFJLOoJ📸 @FlaPanthers pic.twitter.com/bZivUZQCdv
— NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019
Также по 2 (1+1) очка у “Пэнтерз” набрали Брайан Бойл и Джонатан Юбердо, а Евгений Дадонов забил 13-й гол в сезоне.