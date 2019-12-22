“Ванкувер” – “Питтсбург” (4:1): эффективность “Кэнакс”

Юные болельщицы “Кэнакс”

“Ванкувер” (18-15-4) нанес только 14 бросков в створ, но забил четыре раза и победил второй раз подряд после серии из трех поражений. По 2 (1+1) очка у “Кэнакс” набрали Элиас Петтерссон и ДжейТи Миллер, еще по шайбе забросили Джейк Виртанен и Брок Бозер, а Якоб Маркстрем справился с 28 бросками.

Питтсбург – Ванкувер – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)🏒Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон набрали по 2 (1+1) очка🏒Брок Бозер забил 7-й гол в 6-й игре против Питтсбурга🥅Мэтт Мюррэй пропустил 4 шайбы с 14 бросков, Пингвины не смогли победить в 5-й игре подряд📺📊https://t.co/2ilN50bs0V pic.twitter.com/4J6W9DFeWQ — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Питтсбург” (21-11-4) не смог продлить победную серию до пяти матчей. В первом периоде “Пингвинз” не нанесли ни одного броска по воротам, что случилось с командой впервые с 23 ноября 2002 года. Однако во второй 20-минутке “Питтсбург” превзошел соперника по броскам 20-6, а в третьей 9-3.

В воротах “Пингвинз” впервые за шесть матчей появился Мэтт Мюррей, сделавший 10 сэйвов. Единственный гол гостей в большинстве забил Джейк Гюнцель. Ассистировал ему Евгений Малкин, который продлил результативную серию до шести игр и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по результативности среди россиян, обойдя Александра Могильного (1032). С 1033 очками Малкин делит 75-е место в истории НХЛ с Мартином Сен-Луи и Дугом Уэйтом.