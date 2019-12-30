Маззин неудачно принял на себя шайбу

Защитник “Торонто” Джек Маззин

У защитника “Торонто Мэйпл Лифс” Джейка Маззина трещина в ступне. На восстановление у него уйдет не меньше недели.

Сообщается, что хоккеист получил травму в первом периоде матча против “Нью-Джерси Девилз”, блокируя бросок, но доиграл поединок до конца. Встреча состоялась в пятницу и завершилась в овертайме победой “Мэйпл Лифс” со счетом 5:4.

Маззин стал игроком “Торонто” 28 января этого года в результате обмена с “Лос-Анджелес Кингз”. В 38 играх нынешнего чемпионата защитник набрал 13 (3+10) очков.

“Мэйпл Лифс” в субботу вызвали из АХЛ защитника Тимоти Лильегрена.

“Торонто” выиграл шесть матчей подряд и в субботу (воскресенье, 03:00 мск) дома встречается с “Нью-Йорк Рейнджерс”.