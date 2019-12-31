“Оттава” – “Нью-Джерси” (3:4 ОТ): решающий гол Хьюза

Джек Хьюз и ПиКей Суббан

Первый номер драфта-2019 Джек Хьюз впервые в карьере отличился в овертайме и принес “Нью-Джерси” (13-19-6) вторую победу за три матча. Также у “Девилз” три передачи сделал Сами Ватанен, еще по шайбе забросили Нико Хишир, Майлз Вуд и Никита Гусев. Российский нападающий во второй игре подряд забил в формате “пять на три”.

“Мы стали больше верить в себя, – сказал Хьюз. – Команда однозначно стала играть лучше, нам сейчас очень хочется набирать очки. Мы хотим подняться в турнирной таблице, потому что недовольны текущим положением”.

“Оттава” (16-18-5) уступила, но набрала очки в пятой игре подряд (2-0-3). Голы у “Сенаторз” забивали Томас Шабо, Ник Пол и Артем Анисимов. Для россиянина шайба стала пятой за последние 11 матчей и седьмой в сезоне.