“Даллас” обыграл “Нэшвилл” в “Зимней классике”

Гурьянов с шайбой

“Даллас Старз” одержал победу над “Нэшвилл Предэйторз” в матче “Зимней классики 2020”. Встреча прошла в Далласе на стадионе Cotton Bowl и завершилась со счетом 4:2 в пользу “Старз”.

На матче присутствовали 85630 человек. Игра стала второй по посещаемости в истории лиги и побила достижение прошлой “Зимней классики”, когда на матч между “Чикаго” и “Бостоном” (2:4) на стадионе “Нотр-Дам” в Саут-Бенде присутствовали 76126 зрителей. Самая большая аудитория (105491 человек) собралась на Michigan Stadium в 2014 году, когда “Торонто” по буллитам обыграл “Детройт” (3:2).

“Победа – это только вишенка на торте, – сказал после матча вратарь “Далласа” Бен Бишоп. – Мы получили удовольствие, играя дома при огромном количестве болельщиков”.

Нынешняя 12-я по счету “Классика” началась с атак “Далласа”, но затем “Нэшвилл” смог вкатиться в игру. Определяющий момент случился на третьей минуте, когда форвард “Старз” Кори Перри атаковал защитника “Предэйторз” Райана Эллиса. Эллис бросил по воротам, а затем получил удар локтем в голову.