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“Вегас” – “Сент-Луис” (5:4 ОТ): рыцарский камбэк

Николай ПисаревНет комментариев
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Выход Стивенсона

“Вегас” проигрывал после первого периода 0:3, забил четыре гола подряд, позволил сопернику сравнять счет, но все же одержал четвертую победу подряд благодаря голу Чендлера Стивенсона в овертайме. В последних 11 встречах “Голден Найтс” (24-15-6) одержали восемь побед, а волевая победа после отставания в три шайбы стала первой в их истории. Вратарь “Вегаса” Марк-Андре Флери отразил 27 бросков.

“Счет вполне мог быть и 0:5, – сказал Стивенсон, отдав должное Флери. – Но вот такой он игрок. Он сохранил нас в игре и дал шанс на камбэк”.

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“Сент-Луис” (26-10-7) после серии из восьми побед не смог победить третий раз подряд (0-2-1). Голом и двумя передачами у “Блюз” отметился Давид Перрон, а Райан О’Райли оформил ассистентский хет-трик. В воротах сыграл Джейк Аллен, отразивший 28 бросков. Иван Барбашев сделал передачу и прервал серию из восьми встреч без очков.

Источник: nhl.ru
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