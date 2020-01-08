“Бостон” – “Эдмонтон” (1:4): конец серии “Брюинз”

Майк Смит

Гол и передача Леона Драйзайтля, шайба Коннора Макдэвида и 35 сэйвов Майка Смита принесли “Эдмонтону” (22-17-5) четвертую победу в последних 13 встречах. С 65 очками Драйзайтль (24+41) и Макдэвид (23+42) делят первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

“Бостон” (24-8-11) проиграл в основное время впервые за 10 матчей (4-0-5 в предыдущих девяти). “Брюинз” открыли счет на четвертой минуте первого периода, когда Давид Пастрняк реализовал большинство, забив свой 31-й гол в сезоне и продлив результативную серию до 10 встреч. “Эдмонтон” ответил на это четырьмя шайбами подряд, и “Бостон” потерпел шестое поражение за 10 встреч. За последние три игры “Брюинз” забили четыре гола и только один в равных составах. В воротах хозяев сыграл Ярослав Халак, сделавший 22 сэйва. В последних 15 матчах на счету “Бостона” только четыре победы.