Марк-Андре Флери не едет на “Матч звезд”

Марк-Андре Флери

Марк-Андре Флери из “Вегас Голден Найтс” решил пропустить “Матч звезд НХЛ 2020 Honda”, который состоится 25 января в Сент-Луисе.

Место этого вратаря в сборной Тихоокеанского дивизиона займет Якоб Маркстрем из “Ванкувер Кэнакс”.

В “Голден Найтс” пока никак не объяснили решение Флери. 35-летний голкипер в нынешнем чемпионате выиграл 17 матчей, проиграл восемь в основное время и три в дополнительное, пропуская в среднем 2,76 шайбы за игру (КН) и парируя 91,2% бросков (ОБ).

В соответствии с правилами Флери придется пропустить один матч регулярного чемпионата. Это может быть последняя игра “Вегаса” перед перерывом на “Звездный уикенд” (21 января против “Бостон Брюинз”) или первая встреча после него (31 января против “Каролина Харрикейнз”).

Маркстрем в нынешнем чемпионате одержал 14 побед, потерпел 11 поражений в основное время и три в дополнительное время при КН – 2,72 и ОБ – 91,7%. Впервые с 2010 года сразу несколько хоккеистов будут представлять “Кэнакс” в “Матче звезд”. Восемь лет назад на это мероприятие от “Ванкувера” поехали нападающие Даниэль и Хенрик Седины, а также защитник Александр Эдлер.

Маркстрем – первый после Роберто Люонго (2009 год) голкипер “Кэнакс”, который примет участие в “Звездном уикенде”.

“Матч звезд НХЛ 2020 Honda” представляет собой турнир из трех матчей с участием сборных всех четырех дивизионов лиги. Каждая сборная состоит из 11 игроков: шести форвардов, трех защитников и двух вратарей. Матчи проходят в формате “три на три”.