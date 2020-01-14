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Хоккей

В Киеве делают по-настоящему хоккейный капучино: в дело идет кофе-принтер

Николай ПисаревНет комментариев
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Технологии давно не стоят на месте, а технические новинки с каждым годом продолжают удивлять даже самого искушенного пользователя. Оказалось, что касается и такой традиционной сферы, как кофейное искусства. Многие кофейни давно отошли от ручных рисунков на кофейной пене латте или капучино. Сегодня заведения могут обзавестись особым кофе-принтером, который распечатывает на поверхности напитков любые картинки.

Например, в Киеве кофейня«Budu Kavu», которая находится по адресу: улица Стеценко, 5, делает действительно хоккейный кофе, изображая на его пене эмблему Украинской хоккейной лиги и клубов, выступающих в национальном чемпионате.

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В Киеве делают по-настоящему хоккейный капучино: в дело идет кофе-принтер

Секрет такой пены на кофе прост – используется специальный кофе-принтер, который позволяет перенести на напиток любое изображение. Принцип работы оборудования мало чем отличается от обычного принтера. “Рисование” происходит с помощью специального состава – кофейный экстракт или пищевые красители подаются из крошечных отверстий.

Таким образом, бариста может “напечатать” на вашем напитке любой понравившейся рисунок, чтобы не просто порадовать гостя вкусным напитком, но и сделать его героем невероятных фотографий и хороших воспоминаний.

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В Киеве делают по-настоящему хоккейный капучино: в дело идет кофе-принтер

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Источник: www.segodnya.ua

Источник: uhl.ua
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