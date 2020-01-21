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Хоккей

«Юность» обыграла «Шахтер», «Динамо-Молодечно» взяло верх над «Неманом» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Результаты поединков. Группа 1.

Юность – Шахтер – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 20:39 Крикуненко (Бойко, Феклистов), 1:1 – 38:02 Кашкар (Цыганов, Дюков), ГБ, 2:1 – 40:36 Мальцев (Цыганов, Кашкар), ГБ,


Динамо-Мл – Неман – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 04:15 Боярчук (Лисичкин), 2:0 – 08:11 Н. Пышкайло (Крылович, Соколовский), 2:1 – 19:27 Кислый (Ремезов, Левша), 2:2 – 35:21 Ремезов (Левша, Бердников), ГБ, 3:2 – 35:55 Нестеров (Дриндрожик), 4:2 – 45:40 Печур (Зозон, Журня), 5:2 – 59:31 Печур (Литвинов, Зозон)

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По материалам сайтаbelarushockey.com

Источник: uhl.ua
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