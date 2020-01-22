“Миннесота” – “Флорида” (4:5): угнать победу за шесть секунд

Винсент Трочек забивает Миннесоте

Гол Ноэла Акьяри за шесть секунд до конца третьего периода принес “Флориде” (27-16-5) первую гостевую победу в Миннесоте с 2010 года – после семи подряд поражений (0-6-1).

“Я никогда не побеждал на этой арене, – сказал форвард “Пэнтерз” Винсент Трочек, сравнявший счет (4:4) за 4:08 до конца третьего периода. – Это важнейшая победа, особенно с учетом перерыва на “Матч звезд” и плотности турнирной таблицы”.

Благодаря победе “Флорида” вышла на третье место Атлантического дивизиона, оставив позади “Каролину”. У обеих команд по 59 очков, но “Пэнтерз” провели на одну игру меньше и 22 раза победили в основное время против 20 у “Харрикейнз”.

Самым результативным игроком “Пэнтерз” стал защитник Кит Яндл, забивший гол и сделавший три передачи. Александр Барков набрал 2 (1+1) очка, Евгений Дадонов отличился в третьем матче подряд, Сергей Бобровский отразил 29 бросков, и “Флорида” продлила победную серию до пяти матчей.

“Миннесота” (22-21-6) потерпела первое поражение за три матча. “Уайлд” дважды реализовали большинство, один раз отличились в меньшинстве, а после двух голов за три минуты в начале третьего периода вели 4:3. Дублем у “Миннесоты” отметился Люк Кунин, а Джаред Сперджен набрал 2 (1+1) очка.

“Нам сейчас очень нужна была эта победа, – сказал форвард “Уайлд” Зак Паризе. – Очень нужна. Ужасно обидно. Мы уже поверили, что можем добиться успеха, но за пару смен все перевернулось, и мы остались без единого очка. Тяжелое поражение, особенно с учетом нашего нынешнего положения”.

“Уайлд” отстают от плей-офф на семь очков.