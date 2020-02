<img src="/wp-content/uploads/hockey/b0fd7344b10ddcff1bbac3affebb2070.jpg" alt="Торонто внес Юнссона в список травмированных"/>Андреас Юнссон

Торонто внес форварда Андреаса Юнссона в список травмированных.Он пропустит до восьми недель с травмой колена.

Forward Andreas Johnsson will need knee surgery and will be out at least eight weeks for the Maple Leafs. https://t.co/7Ru6njiZZz

— NHL.com (@NHLdotcom) February 14, 2020