Новое на сайте

еще
Четверг, 20 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Эдмонтон” – “Бостон” (1:2 ОТ): 43-й гол Пастрняка
Хоккей

“Эдмонтон” – “Бостон” (1:2 ОТ): 43-й гол Пастрняка

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Тори Круг и Давид Пастерняк

Давид Пастрняк принес победу “Бостону”, отличившись на второй минуте овертайма и забив свой 43-й гол в сезоне. В споре лучших снайперов чешский форвард делит первое место с Остоном Мэттьюзом из “Торонто”. У Александра Овечкина по-прежнему 40 шайб.

Для “Брюинз” (38-11-12) победа стала четвертой подряд и 10-й в последних 11 встречах. “Бостон” открыл счет в первом периоде после гола Патриса Бержерона, а “Эдмонтон” (32-21-7) выровнял положение в третьем периоде за счет шайбы Сэма Ганье. Вратарь “Ойлерз” Майк Смит сделал 28 сэйвов, голкипер “Бостона” Туукка Раск отразил 28 бросков.

Читайте также:  Дмтрий Пидгурский и Александр Матерухин стали гостями передачи «Ранок» на канале UA:Херсон

“Ойлерз” в пятом подряд матче играли без капитана Коннора Макдэвида, а лучший бомбардир чемпионата Леон Драйзайтль остался без очков впервые за шесть игр. Также в их составе не было защитника Оскара Клефбома и форвардов Джеймса Нила с Заком Кассианом.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 − восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Матч «Белый Барс» – МХК «Динамо» переносится на 15 минут

Филадельфия обменяла в Рейнджерс Берубе

Бывший белорусский хоккеист стал известным певцом (видео)

Торонто обменялся с Оттавой игроками
Покупайте билеты на матч «Кременчук» – «Белый Барс»

Закрыть