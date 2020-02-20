“Эдмонтон” – “Бостон” (1:2 ОТ): 43-й гол Пастрняка

Тори Круг и Давид Пастерняк

Давид Пастрняк принес победу “Бостону”, отличившись на второй минуте овертайма и забив свой 43-й гол в сезоне. В споре лучших снайперов чешский форвард делит первое место с Остоном Мэттьюзом из “Торонто”. У Александра Овечкина по-прежнему 40 шайб.

Для “Брюинз” (38-11-12) победа стала четвертой подряд и 10-й в последних 11 встречах. “Бостон” открыл счет в первом периоде после гола Патриса Бержерона, а “Эдмонтон” (32-21-7) выровнял положение в третьем периоде за счет шайбы Сэма Ганье. Вратарь “Ойлерз” Майк Смит сделал 28 сэйвов, голкипер “Бостона” Туукка Раск отразил 28 бросков.

“Ойлерз” в пятом подряд матче играли без капитана Коннора Макдэвида, а лучший бомбардир чемпионата Леон Драйзайтль остался без очков впервые за шесть игр. Также в их составе не было защитника Оскара Клефбома и форвардов Джеймса Нила с Заком Кассианом.