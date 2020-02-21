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Хоккей

Александр Бобкин: «Мы много атаковали соперника, однако не забили так много, как хотелось»

Николай ПисаревНет комментариев
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Тренер ХК «Белый Барс» Александр Бобкин прокомментировал результат очного противостояния с МХК «Динамо» (5:1):

«Интересная игра выдалась сегодня. Ребята старались играть в красивый комбинационный хоккей. Иногда заигрывались, и получать контратаки, но наш вратарь выручал в подобных эпизодах.

Поздравляем всех болельщиков с победой. Мы искренне благодарны им за поддержку. Впереди у нас важная игра против «Кременчука», поэтому продолжаем работать и двигаться вперед».

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Стоит отметить, что следующий свой поединок «Белый Барс» проведет на выезде, против «Кременчука», 23 февраля. Начало матча в 14:00.

Источник: uhl.ua
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