Александр Бобкин: «Мы много атаковали соперника, однако не забили так много, как хотелось»

Тренер ХК «Белый Барс» Александр Бобкин прокомментировал результат очного противостояния с МХК «Динамо» (5:1):

«Интересная игра выдалась сегодня. Ребята старались играть в красивый комбинационный хоккей. Иногда заигрывались, и получать контратаки, но наш вратарь выручал в подобных эпизодах.

Поздравляем всех болельщиков с победой. Мы искренне благодарны им за поддержку. Впереди у нас важная игра против «Кременчука», поэтому продолжаем работать и двигаться вперед».

Стоит отметить, что следующий свой поединок «Белый Барс» проведет на выезде, против «Кременчука», 23 февраля. Начало матча в 14:00.