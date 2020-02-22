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Хоккей

Школьники из Донбасса посетили футбольный матч «Шахтер» – «Бенфика»

Николай ПисаревНет комментариев
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20 февраля в Харькове состоялся футбольный матч междудонецким «Шахтером»ипортугальской «Бенфикой».

Гостями спортивного поединка стали50 детей Донетчины– из Белокузьминовской общеобразовательной школы, Константиновской общеобразовательной школы N2 и Дружковской общеобразовательной школы N12.

Поездку в Харьков организовал для своих фан-ячеек хоккейный клуб «Донбасс» при поддержкеблаготворительного Фонда Бориса Колесникова.

Школьники из Донбасса посетили футбольный матч «Шахтер» – «Бенфика»

Для юных любителей футбола и хоккея поездка стала по-настоящему запоминающимся и знаковы
м событием.

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«Для меня это большой спортивный праздник! Ранее я с отцом смотрел футбольные матчи только по телевизору, а сегодня вместе с одноклассниками приехал на игру любимого «Шахтера» в Харьков. На стадионе получил совершенно другие эмоции, невероятный заряд драйва и позитива! Спасибо благотворителям за эту поездку. Мы очень весело провели время, приобрели друзей из соседних городов», – рассказывает школьник Максим из Константиновки.

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Напомним,Фонд Бориса Колесникова11 лет реализует в Донецкой области образовательные и спортивные проекты для молодежи. Также в Дружковке функционирует самая большая в Украине ледоваяДЮСШ ХК «Донбасс», где занимаются хоккеем и фигурным катанием более 1 100 детей региона.

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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