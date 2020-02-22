Школьники из Донбасса посетили футбольный матч «Шахтер» – «Бенфика»

«Для меня это большой спортивный праздник! Ранее я с отцом смотрел футбольные матчи только по телевизору, а сегодня вместе с одноклассниками приехал на игру любимого «Шахтера» в Харьков. На стадионе получил совершенно другие эмоции, невероятный заряд драйва и позитива! Спасибо благотворителям за эту поездку. Мы очень весело провели время, приобрели друзей из соседних городов», – рассказывает школьник Максим из Константиновки.
Напомним,Фонд Бориса Колесникова11 лет реализует в Донецкой области образовательные и спортивные проекты для молодежи. Также в Дружковке функционирует самая большая в Украине ледоваяДЮСШ ХК «Донбасс», где занимаются хоккеем и фигурным катанием более 1 100 детей региона.