“Вашингтон” – “Монреаль” (3:4 ОТ): 699-й гол Овечкина

Бен Чиаро

Александр Овечкин забил свой 699-й гол в карьере, но “Вашингтон” в овертайме уступил “Монреалю”, потерпев третье поражение подряд. Благодаря голу Тома Уилсона за три секунды до конца третьего периода “Кэпиталз” перевели встречу в овертайм, через 58 секунд после начала которого Бен Широ оформил дубль.

Овечкин, не забивавший в течение пяти игр, отличился в первом периоде, но потом явных моментов не имел. Его следующий шанс покорить высоту 700 – в субботнем раннем матче против “Нью-Джерси” (21:00 мск). Также у “Вашингтона” отличился Ларс Эллер, а Брэйден Холтби отразил 28 бросков. “Кэпиталз” имеют равенство по очкам с “Питтсбургом” во главе Столичного дивизиона.

“Мы прибавляем в одних направлениях, но потом терпим неудачу во всех остальных, – отметил тренер “Вашингтона” Тодд Рирден. – Не секрет, что сейчас мы переживаем непростой отрезок. Мы должны играть лучше, потому что сейчас мы недостаточно хороши, чтобы набрать два очка в матче против любого соперника”.

Для “Монреаля” (28-27-8) победа стала первой за шесть матчей. Также по шайбе у “Канадиенс” забросили Ши Вебер и Брендан Галлахер, а Кэри Прайс отразил 29 бросков. Нападающий Илья Ковальчук остался без очков в шестой игре подряд.

В состав “Вашингтона” после трех пропущенных матчей вернулся Евгений Кузнецов. Также за “Кэпиталз” дебютировал защитник Бренден Диллон, ранее приобретенный из “Шаркс”. Он сыграл 20:22 при полезности минус-2.