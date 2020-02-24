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Хоккей

“Сан-Хосе” обменял Марло в “Питтсбург”

Николай ПисаревНет комментариев
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Патрик Марло

Нападающий Патрик Марло в понедельник был обменян из “Сан-Хосе Шаркс” в “Питтсбург Пингвинз” на условный выбор в третьем раунде драфта-2021.

Если “Пингвинз” в этом году выиграют Кубок Стэнли, “Шаркс” вместо этого получат выбор “Питтсбурга” во втором раунде драфта-2020.

9 октября Марло подписал однолетний контракт с “Шаркс” и может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. В 58 матчах этого сезона на счету 40-летнего нападающего 20 (10+10) очков.

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27 июня “Каролина Харрикейнз” выкупила последний год трехлетнего контракта Марло (в среднем $6,25 млн в год), который он подписал с “Торонто Мэйпл Лифс”. Это сделало его неограниченно свободным агентом. “Каролина” приобрела Марло из “Торонто” 22 июня вместе с выборами в первом и седьмом раундах драфта-2020 в обмен на выбор в шестом раунде драфта-2020.

Марло был выбран “Шаркс” под вторым номером драфта-1997. Всего в 1715 матчах регулярных сезонов в составе “Шаркс” и “Мэйпл Лифс” он набрал 1186 (561+625) очков. Он является лидером в истории “Сан-Хосе” по проведенным матчам (1551), голам (518) и очкам (1102), а также занимает второе место по передачам (548) вслед за Джо Торнтоном.

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Марло занимает пятое место в истории НХЛ по проведенным матчам. В 191 матче в плей-офф Кубка Стэнли в его активе 127 (72+55) очков.

Источник: nhl.ru
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