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Хоккей

Шестеркин и Бучневич пострадали в аварии

Николай ПисаревНет комментариев
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Игорь Шестеркин

Игроки “Нью-Йорк Рейнджерс” Игорь Шестеркин и Павел Бучневич получили травмы после аварии в воскресенье вечером в Бруклине.

Шестеркин сломал ребро без смещения и будет обследован через несколько недель. Бучневич почти не пострадал, не получив заметных повреждений, но его статус на данный момент “со дня на день”.

“Игорь был за рулем, автомобиль перед ними совершал разворот, произошло столкновение, – сказал президент “Рейнджерс” Джон Дэвидсон. – Воздушные подушки тут же сработали, и оба игрока, к счастью, были пристегнуты. Очень хорошо, что они были пристегнуты”.

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Шестеркин дебютировал в НХЛ 7 января в матче с “Колорадо Эвеланш” (5:3), сделав 29 сэйвов. В 10 матчах в этом сезоне вратарь сыграл 9-1-0 при 2,23 в среднем пропущенных гола и 94,0% сэйвов.

Бучневич набрал 37 (14+23) очков в 61 игре и занимает четвертое место в команде по результативности.

“В нашем деле ты постоянно имеешь дело со сложностями, и на этот раз проблема действительно непростая”, – сказал Дэвидсон.

Источник: nhl.ru
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