“Коламбус” – “Миннесота” (0:5): очередное поражение “Джекетс”

Алекс Стэлок

“Миннесота” (32-25-7) одержала третью победу подряд и на расстояние одного очка приблизилась к зоне плей-офф. 24 сэйва у “Уайлд” сделал Алекс Стэлок, а по голу забили пять разных игроков. В последних 18 матчах “Миннесота” сыграла 12-5-1.

Статистика Алекса Стэлока, который сделал шатаут (24/24) в гостевом матче против Коламбуса (5:0) в последних 12 матчах начиная с 16 января 2020 года:- исходы- пропущенные голы в среднем за матч- процент пропущенных бросков- матчи "на ноль"📺 https://t.co/jXxiEznWdk pic.twitter.com/IWp6xsL79U — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020

“Это потрясающе, мы поймали кураж, – сказал Стэлок. – Надо продолжать играть в том же духе и не отпускать волну”.

Лучшие клубы по проценту набранных очков после 16 января 2020 года в НХЛ pic.twitter.com/bZtmi7E870 — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020

В воротах “Коламбуса” впервые с 29 декабря с первых минут появился Юнас Корписало, но в середине второго периода его заменили на Матисса Кивленикса после четырех пропущенных голов с 15 бросков. Поражение стало для “Блю Джекетс” (31-21-4) 10-м в последних 11 встречах (1-5-5), но “Коламбус” остался на месте второй “уайлд-кард”, на два очка опережая “Харрикейнз” и “Рейнджерс”.

Слабая статистика Коламбуса на отрезке с 8 февраля 2020 года:- исходы- голы в среднем- пропущенные голы в среднем- процент отраженных бросков- реализация большинства- игра в меньшинстве pic.twitter.com/tMovpQtRWz — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020

“У нас сегодня вообще ничего не получалось, – сказал тренер “Коламбуса” Джон Торторелла. – Забудьте об атаке или защите. У нас просто была плохая игра. Такое происходит нечасто, но сегодня был именно такой случай”.