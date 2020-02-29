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Хоккей

“Коламбус” – “Миннесота” (0:5): очередное поражение “Джекетс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Алекс Стэлок

“Миннесота” (32-25-7) одержала третью победу подряд и на расстояние одного очка приблизилась к зоне плей-офф. 24 сэйва у “Уайлд” сделал Алекс Стэлок, а по голу забили пять разных игроков. В последних 18 матчах “Миннесота” сыграла 12-5-1.

“Это потрясающе, мы поймали кураж, – сказал Стэлок. – Надо продолжать играть в том же духе и не отпускать волну”.

В воротах “Коламбуса” впервые с 29 декабря с первых минут появился Юнас Корписало, но в середине второго периода его заменили на Матисса Кивленикса после четырех пропущенных голов с 15 бросков. Поражение стало для “Блю Джекетс” (31-21-4) 10-м в последних 11 встречах (1-5-5), но “Коламбус” остался на месте второй “уайлд-кард”, на два очка опережая “Харрикейнз” и “Рейнджерс”.

“У нас сегодня вообще ничего не получалось, – сказал тренер “Коламбуса” Джон Торторелла. – Забудьте об атаке или защите. У нас просто была плохая игра. Такое происходит нечасто, но сегодня был именно такой случай”.

Источник: nhl.ru
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