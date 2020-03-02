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Хоккей

«Супер-Контик» JHC-2008 (второй игровой день)

Николай ПисаревНет комментариев
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Третий турнир «Супер-Контик» Junior Hockey Cupв сезоне-2019/20 пройдет в начале марта – на льду «Альтаира» сразятся пять команд 2008 года рождения.

Трансляции матчей будут доступны онлайн на официальном сайте хоккейного клуба «Донбасс».

2 марта, понедельник


07:30. «Сокол» – СДЮСШОР

09:15. «Донбасс 2008» – «Ягуар»
12:45. «Кривбасс» – СДЮСШОР
14:30. «Ягуар» – «Сокол»
16:15. «Донбасс 2008» – «Кривбасс»
17:45. Закрытие турнира

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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