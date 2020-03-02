«Супер-Контик» JHC-2008 (второй игровой день)

Третий турнир «Супер-Контик» Junior Hockey Cupв сезоне-2019/20 пройдет в начале марта – на льду «Альтаира» сразятся пять команд 2008 года рождения.

Трансляции матчей будут доступны онлайн на официальном сайте хоккейного клуба «Донбасс».

2 марта, понедельник





07:30. «Сокол» – СДЮСШОР

09:15. «Донбасс 2008» – «Ягуар»

12:45. «Кривбасс» – СДЮСШОР

14:30. «Ягуар» – «Сокол»

16:15. «Донбасс 2008» – «Кривбасс»

17:45. Закрытие турнира

Источник: сайт ХК «Донбасс»