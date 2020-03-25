КХЛ досрочно завершила сезон

Официальный сайт КХЛ сообщает, что в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире Лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020.

В сообщении говорится, что лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако, продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне, к чему не были готовы большинство клубов.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято позже.

«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.

Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным».– прокомментировалпрезидент КХЛАлексей Морозов.