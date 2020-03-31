Минская «Юность» в овертайме обыграла «Шахтер» и повела в финальной серии чемпионата Беларуси

Запевка солигорской части финальной серии еще раз подтвердила, что соперники в этом финале достойны друг друга. Упорнейший матч, в котором возможности забрать победу были у обеих команд, вполне логично заехал в овертайм, несмотря на то, что гости на определенных отрезках выглядели предпочтительнее «Шахтера» и чаще заставляли Малютина вступать в игру. Случалось это во многом из-за того, что хозяева частили с нарушениями правил и дарили «Юности» шансы разыграть лишнего.

Однажды гостям это удалось: бросок в касание Михаила Стефановича после передачи Ивана Дроздова сделал цифры на табло равными. Интересно, что примерно с той же позиции на площадке в концовке первого периода счет открыл Роман Достанко – и тоже уантаймером после передачи Романа Крикуненко.

Если на протяжении двух периодов крен в пользу «Юности» наблюдался совсем небольшой и во многом из-за штрафов солигорчан, то третий куда веселее провели минчане – возможно, именно по причине частых удалений, которые сбили солигорский ритм и вытянули немало сил. Однако вместе с надежным Малютиным «горняки» выстояли. Главный сейв Максим совершил на 54-й минуте, когда за фол против Дроздова в ворота «Шахтера» был назначен штрафной бросок. Исполнять попытку поехал сам же пострадавший, но выиграть дуэль у голкипера Иван не сумел.

В овертайме по неприятной для солигорчан традиции все завершилось быстро. «Шахтер» уже на 45-й секунде получил прекрасную возможность вырвать победу, но не реализовал большинство, хотя дважды создавал отличные моменты для голов. Едва на площадке появился удаленный игрок «Юности», как минчане сделали счет 1:2. Причем непосредственное участие в голевой атаке принял реабилитировавшийся за нереализованный буллит Дроздов – именно Иван совершил наброс на ворота Малютина, после чего Стефанович удачно сыграл на добивании, оформив дубль. «Юность» в седьмой раз победила «Шахтер» в овертаймах плей-офф из 10 попыток.

Завтра,1 апреля, в Солигорске состоится четвёртый матч финала чемпионата Беларуси. Поединок в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Шахтер – Юность – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Счет в серии 1:2

Шайбы: 1:0 – 18:12 Достанко (Камбович, Крикуненко), 1:1 – 32:22 Стефанович (Бокун, Дроздов),1:2 – 63:23 Стефанович (Дрозд, Дроздов), 53:20 Дроздов не реализовал буллит.

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь