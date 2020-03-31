Вход на финал белорууской Экстралиги будет разрешён для лиц старше 18 лет

Солигорский спортивно-зрелищный комплекс ограничил доступ на матчи лицам, не достигшим 18 лет, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Беларуси. По словам директора комплекса, билеты на матчи реализуются только в кассах дворца и лицам старше 18 лет.

Напомним, что во вторник, 31 марта, солигорский «Шахтер» примет минскую «Юность» в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси. Счет в серии после двух стартовых поединков чемпионского противостояния — 1:1.





Источник: сайт hockey.by