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Вход на финал белорууской Экстралиги будет разрешён для лиц старше 18 лет

Николай ПисаревНет комментариев
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Солигорский спортивно-зрелищный комплекс ограничил доступ на матчи лицам, не достигшим 18 лет, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Беларуси. По словам директора комплекса, билеты на матчи реализуются только в кассах дворца и лицам старше 18 лет.

Напомним, что во вторник, 31 марта, солигорский «Шахтер» примет минскую «Юность» в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси. Счет в серии после двух стартовых поединков чемпионского противостояния — 1:1.

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Источник: сайт hockey.by

Источник: uhl.ua
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