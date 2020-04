Канадский врач предложил переделать стадионы НХЛ в морги

Барклайс Центр

Журналист Рик Уэстхед опубликовал у себя в Twitter комментарий представителя Канадской ассоциации врачей скорой помощи доктора Алана Драммонда по поводу влияния пандемии коронавирусной инфекции на спортивный мир в целом и на Национальную хоккейную лигу в частности.

«Сейчас мы сражаемся за наши жизни, нужно сосредоточиться на самой главной цели — борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить во временные госпитали или морги», — заявил Драммонд.

Он добавил, что сам любит спорт, но в нынешних условиях никому нет дела до турниров и соревнований.

“Nobody gives a shit right now… Better to turn hockey rinks into makeshift hospitals or morgues.“— Dr. Alan Drummond of the Canadian Association of Emergency Room Physicians on when the NHL & other leagues should resume play. pic.twitter.com/TVH3wjUTdt

— Rick Westhead (@rwesthead) April 4, 2020