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Хоккей

Нет, не кисло: Никита Коваленко принял вызов Севастьяна Карпенко

Николай ПисаревНет комментариев
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В четверг, 2 апреля, УХЛ совместно с ТМ «Parimarch» провели первый онлайн-баттл«Без клюшек»наYouTube-канале УХЛ. Первыми в битве «вне льда» сошлись игроки «Донбасса» и «Днепра»Севастьян КарпенкоиНикита Коваленко.

В конце выпускаСевастьян Карпенко бросил вызов своему оппоненту – съесть целый лимон на скорость ради поддержания своего иммунитета. Никита Коваленко принял вызов игрока дончан, и выложил результат в своем Instagram. Смотрим результат!

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Отметим, что на очереди выполнение задания от форварда донецкого клуба, а результатможно будет увидеть на официальных платформах УХЛ вInstagram,Facebook,TelegramиYouTube. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать главные хоккейные новости.

К любой ситуации всегда нужно подходить с юмором, так что всех болельщиков УХЛ ждёт масса новых и интересных программ. Оставайтесь с нами!

Источник: uhl.ua
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