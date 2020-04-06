Первые участники #UHLhockeychallenge

На прошлой неделе Украинская хоккейная лига запустила#UHLhockeychallengeи предложила всем поклонникам украинского хоккея выложить в социальные сети свои памятные хоккейные фотографии, а авторы лучших фото получат специальные призы от УХЛ.

В этой новости мы собрали первых участников конкурса, которые поделились своими воспоминаниями о сезоне 2019/20.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dasha_kamazik (@dasha_kamazik) 31 Мар 2020 в 1:09 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fedor (@fedor_ilyenko) 2 Апр 2020 в 9:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ярік (@_y_.a_.r_.i_.k) 28 Мар 2020 в 8:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Будакова Анастасия Олеговна (@a.budakova18) 2 Апр 2020 в 11:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalii Vitleo (@vitleo_sport) 1 Апр 2020 в 11:23 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от danil (@danil.5776tachonug) 10 Сен 2019 в 11:47 PDT

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