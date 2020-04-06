Первые участники #UHLhockeychallenge

На прошлой неделе Украинская хоккейная лига запустила#UHLhockeychallengeи предложила всем поклонникам украинского хоккея выложить в социальные сети свои памятные хоккейные фотографии, а авторы лучших фото получат специальные призы от УХЛ.
В этой новости мы собрали первых участников конкурса, которые поделились своими воспоминаниями о сезоне 2019/20.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber