Понедельник, 6 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейПервые участники #UHLhockeychallenge
Хоккей

Первые участники #UHLhockeychallenge

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

На прошлой неделе Украинская хоккейная лига запустила#UHLhockeychallengeи предложила всем поклонникам украинского хоккея выложить в социальные сети свои памятные хоккейные фотографии, а авторы лучших фото получат специальные призы от УХЛ.

В этой новости мы собрали первых участников конкурса, которые поделились своими воспоминаниями о сезоне 2019/20.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от dasha_kamazik (@dasha_kamazik) 31 Мар 2020 в 1:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ᎽᎯℕᎯ (@_yanoo4ka_) 28 Мар 2020 в 6:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Fedor (@fedor_ilyenko) 2 Апр 2020 в 9:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ярік (@_y_.a_.r_.i_.k) 28 Мар 2020 в 8:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Будакова Анастасия Олеговна (@a.budakova18) 2 Апр 2020 в 11:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vitalii Vitleo (@vitleo_sport) 1 Апр 2020 в 11:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sergei Shemshur (@shemshursergei) 29 Мар 2020 в 6:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оксана Корниенко (@kornienko4091) 28 Мар 2020 в 1:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тимафей Понамарев (@timafeiponomorov) 28 Мар 2020 в 11:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от скрыпник (@skrypnik__19) 24 Фев 2020 в 8:24 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от danil (@danil.5776tachonug) 10 Сен 2019 в 11:47 PDT

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Флорида подписала контракты с тремя проспектами

«Донбасс» организовал подвоз медиков в Константиновке

Давид Григорян: «Закончили “регулярку” на первом месте, а все, что осталось за нами – нас уже не интересует»

«Что слушают хоккеисты?» с Олегом Петровым

Знаете ли Вы: Единственная команда топ-3 чемпионата, которую не смог обыграть «Белый Барс»

Закрыть