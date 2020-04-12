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Хоккей

Оборвалась жизнь 25-летнего нападающего Эдмонта

Андрей ОгородникНет комментариев
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Колби Кейв

Ещё одна большая потеря в мире спорта.

Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз», в возрасте 25-лет умер нападающий клуба Колби Кейв. Игрок на днях перенес внутримозговое излияние, все попытки спасти врачей игрока канадского клуба успехом не увенчались.

Отметим, состав “Эдмонтона” Колби Кейв пополнил два года назад. Ранее он успел поиграть в составе “Бостона”. В общей сложности в рамках самой престижной хоккейной лиги мира игрок провел 67 матчей и набрал девять очков.

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Тэги: Колби КейвНХЛсмерть
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