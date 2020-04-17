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Андрей Марков завершает карьеру

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник “Монреаля” Андрей Марков

41-летний Андрей Марков, сыгравший за 16 сезонов в НХЛ 990 матчей в составе “Монреаль Канадиенс”, завершает карьеру. Об этом сообщил его агент.

“В этом году Андрею исполнится 42 года, и он должен позаботиться о семье, – сказал Андрей Исаков в интервью монреальской газете La Presse. – Он умный человек и понимает, что пришло его время”.

“Канадиенс” задрафтовали родившегося в Воскресенске Маркова в 1998 году в шестом раунде под 162-м номером. После драфта защитник отыграл еще два сезона в России за московское “Динамо” и приехал в НХЛ в 2000-м году.

В дебютном сезоне 2000-01 годов Марков набрал 23 (6+17) очка. Огромный шаг вперед он совершил в чемпионате 2002-03, записав на свой счет в 79 играх 37 (13+24) баллов за результативность. Личный снайперский рекорд (16 голов) Марков установил в сезоне 2007-08 годов, а бомбардирский (64 очка) – в следующем чемпионате. В 2008 и 2009 годах он принимал участие в “Матчах звезд НХЛ”.

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В сезоне 2009-10 Марков провел только 45 матчей из-за травмы голеностопа, и пропустил большую часть чемпионатов 2010-11 и 2011-12 годов из-за травм ноги и колена. В них он смог принять участие только в 20 встречах. Марков восстановился и отыграл полностью укороченный из-за локаута сезон 2012-13 (48 матчей, 30=10+20). После него хоккеист провел еще четыре сезона в “Канадиенс”, а 28 июля 2017 года подписал контракт с казанским “Ак Барсом” в КХЛ. В общей сложности на счету Маркова в регулярных чемпионатах НХЛ 990 матчей, 572 (119+453) очка и еще 32 (5+27) балла в 89 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.

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“Он мечтал завершить карьеру в “Монреале”, – сказал Исаков. – Очень этого хотел, но ничего не смог с этим поделать. Генеральный менеджер (Марк Бержевен) предложил ему однолетний контракт (в 2017 году), а Андрей хотел двухлетний. После этого мы с ним обсуждали возможность возвращения в “Монреаль”, но из этого ничего не получилось. Это плохо, потому что он хотел сыграть тысячу матчей за “Канадиенс”.

“Монреаль” подготовил и выложил в соцсетях ролик, посвященный Маркову, в котором клуб благодарит его за годы, проведенные в этом клубе, и поздравляет с невероятной карьерой.

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В КХЛ Марков провел два сезона в “Ак Барсе” и сыграл 23 матча в чемпионате 2019-20 годов за ярославский “Локомотив”.

“Хоккей для него завершен, – сказал Исаков. – Он хочет быть с семьей”.

Источник: nhl.ru
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