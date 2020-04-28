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Хоккей

Знаете ли Вы: Онлайн-конференции с игроками УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что в сезоне 2019/20 Украинская хоккейна лига продолжила добрую традицию общения игроков клубов УХЛ с болельщиками?

В этом году сначала на Facebook-странице УХЛ, а потом на YouТube-канале хоккеисты выходили в прямой эфир и отвечали на все интересующие болельщиков вопросы. За сезон 2019/20 в онлайн успели выйтиАлексей Ворона, Никита Коваленко, Айнарс Подзиньш, Всеволод Толстушко, Руслан Ромащенко, Михаил Шевчук, Олег Шишлянников, Кирилл Бондаренко, Феликс Морозов, Богдан Наливайко, Николай ДворникиКирил Кучер.

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Про сорт здесь.


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Источник: uhl.ua

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