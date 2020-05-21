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Хоккей

От худшего к лучшему: агенты НХЛ оценили контракты игроков

Николай ПисаревНет комментариев
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Агенты Национальной хоккейной лиги выбрали лучший и худший контракты игроков лиги. Всего в опросе приняли участие 25 агентов.

По итогам голосования худшим стало соглашениеМилана Лучича – он получил 19% голосов. Срок соглашения нападающего «Калгари» с зарплатой 6 млн. долларов в год рассчитан до конца сезона 2022/23.

А вот контракт форварда «Колорадо»Нэтана Маккиннонапризнан лучшим для команды. Он получил 33% голосов. Срок соглашения нападающего с зарплатой 6,3 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Источник: сайтPuckpedia.com

Источник: uhl.ua
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