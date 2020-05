Линус Олунд

Питтсбург расторг контракт с форвардом Линусом Олундом.Он стал неограниченным свободным агентом и вероятно продолжит карьеру в Швеции.

The Linus Olund era comes to an end: https://t.co/441OhRAMMm

— Seth Rorabaugh (@SethRorabaugh) May 28, 2020