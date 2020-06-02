“Оттава” решает вопрос с капитаном

Защитник “Оттавы” Томас Шабо

В следующем сезоне в “Оттава Сенаторз” может появиться капитан. Об этом в понедельник заявил тренер команды Ди-Джей Смит.

“Мы уже предварительно говорили об этом, – сказал тренер в интервью газете Ottawa Sun, отвечая на вопрос о темах, которые он обсуждал с генеральным менеджером клуба Пьером Дорионом. – Перед нами стоит непростой выбор. Готовы ли игроки? Пришло ли для это время? Может стоит подождать еще год? Надо дать ответы на эти вопросы. Будем обсуждать эту тему летом. В первую очередь нужно убедиться, что игрок к этому готов. И не надо торопиться”.

В “Сенаторз” нет капитана с 13 сентября 2018 года, когда состоялся обмен защитника Эрика Карлссона в “Сан-Хосе Шаркс”.

Нынешний сезон “Оттава” провела с тремя альтернативными капитанами: нападающим Жаном-Габриэлем Пажо, а также защитниками Марком Боровицки и Роном Хэйнси. Когда 24 февраля Пажо обменяли в “Нью-Йорк Айлендерс”, нашивку с буквой “А” получил защитник Томас Шабо.

В 71 игре регулярного чемпионата 2019-20 годов Шабо набрал 39 (6+33) очков и занял первое место в лиге по среднему количеству игрового времени за матч (26:00). Его считают одним из кандидатов на должность капитана. 19 сентября 23-летний хоккеист подписал новый восьмилетний контракт на $64 млн (в среднем $8 млн за сезон), который вступает в силу со следующего чемпионата.

За четыре сезона в НХЛ (все за “Оттаву”) Шабо сыграл 205 встреч, набрав 119 (29+90) очков.

По мнению Смита, в “Сенаторз” должны убедиться, что выбранный клубом кандидат в капитаны справится с ответственностью.

“Если игрок не будет готов, это скажется на игре команды, – сказал тренер. – Капитаном должен быть хоккеист, чье выступление не зависит от результата или того, как выглядит команда. Мы поговорим об этом с Пьером, руководством клуба и примем решение”.

“Сенаторз” (25-34-12) заняли предпоследнее место в Восточной конференции по проценту набранных очков (43,7%). Сезон для них уже завершился в связи с тем, что команда не попала в квалификационный раунд, предусмотренный Планом возобновления сезона НХЛ, который был представлен 26 мая. “Оттава” в третий раз подряд остается за бортом розыгрыша Кубка Стэнли после выхода в финал Восточной конференции в 2017 году.