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Хоккей

Степан Горячевских: « Хотелось бы показывать качественную игру»

Николай ПисаревНет комментариев
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Новичок «Бреста» Степан Горячевских прокомментировал переход в стан «зубров». Отметим, что минувший сезон голкипер провёл в составе донецкого «Донбасса».


– Как возник вариант с переходом в«Брест»?

– Позвонил Сергей Анатольевич [Сушко] и предложил поиграть за «Брест», я сказал, что мне нужно время подумать над этим предложением. В итоге он приехал в Минск, где мы переговорили, и я взял время на раздумье. Потом снова созвонились, и я дал свое согласие на переход.

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– С кем знаком из команды?

– Знаком с Александром Ходиным и Андреем Робертовичем [Ковалевым]. Из игроков знаю новичков клуба, в одной команде не играли, но пересекались в сборных.


– Какие цели ставишь для себя на сезон?

– Хотелось бы показывать качественную игру и помогать команде выполнять поставленные задачи.


– Следил ли за экстралигой в последнее время?

– Смотрел только финальные матчи, а так особо не следил. Знал, что «Неман», «Шахтер», «Юность» – это главные фавориты чемпионата, о новых командах представления не имею.

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Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua
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