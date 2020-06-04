Пражская «Спарта» заинтересована в подписании контракта с Яромиром Ягром

Пражский клуб«Спарта» заинтересован в 48-летнем Яромире Ягре и планирует при помощи его привлечь новых болельщиков для команды.

В прошедшем сезоне Ягр выступал за родной «Кладно». За 38 матчей на его счету 29 (15+14) очков при 28 минутах штрафа и показателе полезности «-10». Яромир был четвертым бомбардиром своей команды. «Кладно» по итогам сезона-2019/20 покинул чешскую экстралигу.

«Спарта» по итогам регулярного чемпионата заняла третье место. В 1/16 финала Лиги чемпионов-2020/21 пражане встретятся с финским «Лукко».

Напомним, ранее интерес к 48-летнему Ягру проявлял «Тршинец», который в Лиге чемпионов станет соперником «Юности».

Источник:isport.blesk.cz