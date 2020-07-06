Мощный шлем Новицкого, приближение рестарта НХЛ и интервью защитника киевского клуба – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе голкипер «Кременчука» презентовал новый шлем на будущий плей-офф, Иван Сысак провелонлайн-конференцию, НХЛ определила города, в которых возобновится сезон, а Сергей Микульчик начнет подготовку к старту нового сезона в составе белорусской«Лиды».

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.

Голкипер«Кременчука» Вячеслав Новицкий,который стал лучшим по итогам регулярного чемпионата 2019/20, перед стартом плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч презентовал новый шлем.

Шлем выполнен в цветах и стиле кременчугского клуба, также на нем, помимо игрового номера, изображены рыцарские доспехи и лев, как символ силы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 1 Лип 2020 р. о 12:51 PDT

Защитник «Ледяных Волков»Иван Сысак на YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщикови рассказало старте своей профессиональной карьеры, выступлениях в новояворовском и киевском клубах, а также играх засборные Украины

— Какой матч в этом сезоне тебе запомнился больше всего?

— Больше всего, наверное, запомнилась первая победа над«Белым Барсом», когда мы наконец-то смогли реализовать все свои моменты, правильно сыграть в обороне и полностью выполнить все установки тренера.

Двумя городами, в которых будут сыграны матчи оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги НХЛ, скорее всего, станут канадские Торонто и Эдмонтон.

Предполагается, что 12 команд Восточной конференции сыграют вТоронто, аЭдмонтон примет коллективы с «Запада».

В качестве возможных вариантов также рассматривались Лас-Вегас, Чикаго, Лос-Анджелес, Ванкувер, Коламбус, Даллас, Питтсбург и Миннеаполис/Сент-Пол.

Главный тренер жлобинского «Металлурга»Анатолий Степанищевназвал новых ассистентов, которые войдут в его тренерский штаб на новый сезон.

В белорусской команде Степанищеву будут помогать два других украинцаИгорь КарпенкоиАнатолий Хоменко. Хоменко до этого работал в новокузнецком «Металлурге», а Карпенко – в МХК «Спартак».

Отметим, что в прошлом сезоне «Металлург» вышел в плей-офф чемпионата Беларуси с шестого места и уступил в первом раунде будущему вице-чемпиону солигорскому «Шахтеру».

Инсайдер TSNПьер Лебрюнрассказал о том, что НХЛ в сезоне-2020/21 проведет все матчи «регулярки», несмотря на позднее начало нового сезона.

– Что касается следующего сезона, то НХЛ по-прежнему планирует провести полный регулярный чемпионат с 82 играми, несмотря на поздний старт в декабре или январе. Они попытаются продавить это. Финал Кубка Стэнли может пройти следующим летом,– написал Лебрюн втвиттере.

Сезон-2019/20 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что он будет доигран в августе-октябре в формате плей-офф с участием 24 команд.

Пресс-служба «Лиды»опубликоваласписок из 29 хоккеистов, которые 1 июля начнут готовиться к новому сезону в составе команды. В этом списке также есть белорусский форвард «Ледяных Волков»Сергей Микульчик,который в сезоне 2019/20 в 32 матчах набрал14 (6+8) очков при показателе полезности-44.

Также сообщается, что новые контракты с игроками будут подписываться в ходе предсезонки. Игроков, которые не смогут себя зарекомендовать в составе «рыцарей», сменят новые кандидаты на усиление.

Отметим, что киевские «Ледяные Волки» завершили свои выступления в плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиге-Пари-Матч, уступив в четвертьфинале белоцерковскому «Белому Барсу» со счетом в серии 1:2.

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