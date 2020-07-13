Доми надо время на раздумье об участии в играх

Макс Доми

Нападающий Макс Доми и “Монреаль Канадиенс” договорились, что игрок подождет 7-10 дней перед тем, как принять решение относительно своего желания участвовать в третьем этапе возобновления сезона. У Доми диабет первого типа, поэтому он более подвержен осложнениям в случае заболевания коронавирусом.

“Убежден, что НХЛ и “Монреаль Канадиенс” никогда бы не поставили Макса Доми в положение, которое в краткосрочной или долгосрочной перспективе угрожало его здоровью, – сказал 27 мая генеральный менеджер “Канадиенс” Марк Бержевен. – Если врачи скажут, что Макс не находится в безопасности, то он играть не станет. Философия “Канадиенс” заключается в том, что мы никогда не будем рисковать здоровьем ни одного из наших игроков. Никогда, никогда, никогда… Решение по Доми принято исходя из его краткосрочных и долгосрочных интересов”.

В 71 матче этого чемпионата Доми набрал 44 (17+27) очка. 12 марта в сезоне была объявлена пауза из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. Нападающий может стать ограниченно свободным агентом по окончании этого сезона.

“Наличие диабета первого типа вызывает некоторые беспокойства, но нельзя сказать, как на каждого человека будет влиять это заболевание, так что наличие у меня диабета на самом деле многого не меняет, – говорил Доми 14 мая. – Я буду вести себя так, как если бы у меня его не было. Так что я просто буду стараться оставаться в безопасности и заботиться о здоровье как можно лучше”.

“Канадиенс” откроют тренировочный лагерь в понедельник в Bell Sports Complex в Броссаре. С показателем 50,0% набранных очков (31-31-9) они заняли 12-е место в Восточной конференции и в квалификационной серии до трех побед сыграют с “Питтсбург Пингвинз” (40-23-6, 62,3% очков) на четвертом этапе возобновления сезона, которое стартует 1 августа. Победители серий до трех побед пройдут в первый раунд плей-офф, а проигравшие получат шанс на первый номер драфта-2020 в рамках второго этапа лотереи, который пройдет 10 августа. Драфт-2020 запланирован на 9 и 10 октября.

Любой игрок может не принимать участие в третьем или четвёртом этапе возобновления сезона без дисциплинарных взысканий. Игрок должен уведомить об этом свою команду в письменном виде не позднее вторника.

Доми, приобретенный из “Аризона Койотиз” 15 июня 2018 года, за пятилетнюю карьеру в НХЛ ни разу не играл в плей-офф.

“Сыграть в плей-офф – моя мечта, – сказал он. – Это всеобщая мечта. Попасть туда очень сложно. Даже не могу себе этого представить. Я не могу говорить об этом опыте, потому что никогда не добирался до этого уровня. Но могу сказать, что это абсолютно другая игра, основываясь на личном опыте на детском и юниорском уровне, просмотре ТВ и наблюдениях за моим отцом (бывшим форвардом Таем Доми). Все поднимают свою игру на другой уровень”.