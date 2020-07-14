НХЛ попросила фанатов записать кричалки для рестарта сезона

Национальная хоккейная лига попросила фанатов записать кричалки в поддержку команд, которые примут участие в рестарте сезона,сообщаетESPN.

Клубы разослали инструкции держателям сезонных абонементов по электронной почте. В справочных материалах даются разъяснения, что нужно говорить, на каком фоне, какими должны быть качество звука и композиция кадра.

К примеру, болельщиков «Бостона» попросили записать видео с кричалкой «ТУУУУУУУУУУУУУУУУУУУКККК» для сэйвов финского вратаря Туукки Раска или танец под песню «Shipping Up to Boston» группы Dropkick Murphys, которая часто исполняется на домашних матчах. Фанам «Рейнджерс» предложили записать слово «Bread-man» – прозвище российского форварда Артемия Панарина, лидера команды из Нью-Йорка .

Напомним, что сезон возобновится 1 августа, и матчи будут проходить в двух «хабах» – Эдмонтоне и Торонто. Видео с записью речевок фанатов будут использовать во время матчей, а также во время телетрансляций и на страницах НХЛ в социальных сетях.

Источник:ESPN