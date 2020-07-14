Вторник, 14 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНХЛ попросила фанатов записать кричалки для рестарта сезона
Хоккей

НХЛ попросила фанатов записать кричалки для рестарта сезона

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Национальная хоккейная лига попросила фанатов записать кричалки в поддержку команд, которые примут участие в рестарте сезона,сообщаетESPN.

Клубы разослали инструкции держателям сезонных абонементов по электронной почте. В справочных материалах даются разъяснения, что нужно говорить, на каком фоне, какими должны быть качество звука и композиция кадра.

К примеру, болельщиков «Бостона» попросили записать видео с кричалкой «ТУУУУУУУУУУУУУУУУУУУКККК» для сэйвов финского вратаря Туукки Раска или танец под песню «Shipping Up to Boston» группы Dropkick Murphys, которая часто исполняется на домашних матчах. Фанам «Рейнджерс» предложили записать слово «Bread-man» – прозвище российского форварда Артемия Панарина, лидера команды из Нью-Йорка .

Читайте также:  "Лос-Анджелес" победил "Питтсбург"

Напомним, что сезон возобновится 1 августа, и матчи будут проходить в двух «хабах» – Эдмонтоне и Торонто. Видео с записью речевок фанатов будут использовать во время матчей, а также во время телетрансляций и на страницах НХЛ в социальных сетях.

Источник:ESPN

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Стэмкос травмирован, но сможет сыграть за “Тампу”

Игроки, отказавшиеся от продолжения сезона

Доми надо время на раздумье об участии в играх

9 игроков «Питтсбурга» покинули тренировочный лагерь из-за коронавируса

Расписание матчей квалификации Кубка Стэнли

Закрыть