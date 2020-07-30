“Эвеланш” выбирают основного вратаря

Филип Грубауэр и Павел Францоуз

Филипп Грубауэр и Павел Францоуз будут по очереди защищать ворота “Колорадо Эвеланш” в играх кругового турнира. Об этом во вторник сообщил тренер Джаред Беднар.

По словам Беднара, оба голкипера сыграют в среду (21:30 мск) в контрольном матче против “Миннесота Уайлд”. Игра состоится на арене Rogers Place в Эдмонтоне, где собрались все 12 клубов Западной конференции, продолжающих борьбу за Кубок Стэнли.

Первый матч квалификационного кругового турнира “Колорадо” проведет в воскресенье (понедельник, 01:30 мск) против “Сент-Луис Блюз”. Потом команде предстоит встретиться с “Даллас Старз” (5 августа) и “Вегас Голден Найтс” (8 августа), чтобы определить посев этих клубов в плей-офф.

“Пока мы не будем делать никаких заявлений (об основном вратаре в плей-офф), потому что у нас еще есть время, – сказал Беднар. – Думаю, что для нас важен контрольный матч. И очень важно, чтобы в нем сыграли оба вратаря. Мы задействуем их поровну. У них будет достаточно игрового времени, чтобы проверить себя в деле против серьезного соперника. Думаю, что и в круговом турнире они сыграют по очереди. Я хочу, чтобы они играли и провели несколько матчей до плей-офф. За это время мы определимся с первым номером команды, назовем, кто будет играть в кубковом матче №1”.

В регулярном чемпионате 2019-20 годов Грубауэр выиграл 18 матчей, проиграл 12 в основное время и четыре в дополнительное, пропуская в среднем 2,63 шайбы за игру (КН) и парируя 91,6% бросков (ОБ). Он пропустил последние 13 игр чемпионата из-за травмы нижней части тела, которую получил 15 февраля в матче “Стадионной серии НХЛ” против “Лос-Анджелес Кингз” на стадионе Академии ВВС США.

Францоуз проводит первый полный сезон в НХЛ. Он играл в воротах “Колорадо” в 12 из 13 последних матчей (одну игру провел Майкл Хатчинсон), выиграв восемь из них: 8-2-2. В период с 19 по 29 февраля Францоуз одержал шесть побед подряд при КН – 1,32 и ОБ – 95,7%. В целом он завершил чемпионат 21-7-4, КН – 2,41, ОБ – 92,3%.

Грубауэр был близок к возвращению в состав после травмы, когда НХЛ 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

“Никакой конкуренции между Фрэнки и мной нет, с моей точки зрения, – сказал Грубауэр 14 июля в тренировочном лагере команды в Денвере. – Есть только клуб “Колорадо Эвеланш”, который должен выигрывать матчи. А вратарь должен выполнить свою работу. Если следующий матч пропускаешь, значит тот, кто вышел вместо тебя, должен прибавить. Хоккей – командный вид спорта. Каждый должен быть готов выйти на лед”.

Грубауэр был запасным вратарем “Вашингтон Кэпиталз” в 2018 году, когда команда завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне он помог “Колорадо” выйти во второй раунд плей-офф. Ту серию “Эвеланш” проиграли “Сан-Хосе Шаркс” за семь матчей. В плей-офф 2019 года Грубауэр одержал семь побед, потерпел пять поражений при КН – 2,3 и ОБ – 92,5%.

Францоуз дважды выходил на замену в чемпионате 2018-19 годов, заключив контракт с командой в качестве свободного агента. В том сезоне он провел 49 матчей в АХЛ.

“Нам нужно, чтобы оба вратаря были готовы, – сказал Францоуз. – Не будет никакой борьбы между нами. Борьба будет между “Колорадо Эвеланш” и другими командами”.