Победа «Вашингтона» над «Каролиной», «Тампа» разгромила «Флориду», «Чикаго» всухую обыграл действующего чемпиона

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. В ночь на 30 июля сыграны шесть контрольных матчей. Матчи проходили в Торонто и Эдмонтоне. Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.

В среду вечером «Тампа» в контрольном матче разгромила «Флориду» – 5:0. Дублем отметился «Лайтнинг» Никита Кучеров, а самым результативным игроком встречи стал Брэйден Пойнт – у него 2+2 при показателе полезности «+3».

ВратарьАндрей Василевский отразил все 26 бросков «пантер» и оформил шатаут, а Сергей Бобровский пропустил пять шайб и сделал 29 сейвов. Также в матче произошла драка между Михаилом Сергачевым и Брайаном Бойлом.

«Вашингтон» был сильнее в матче против «Каролины» (3:2). Капитан команды Александр Овечкин приложил свою руку ко всем забитым «Кэпс» шайбам и набрал 3 (2+1) очка. Еще один гол на счету центрфорварда Евгения Кузнецова.

Защитник Орлов отметился двумя результативными передачами, защитник Дженсен и форварды Оши и Уилсон – одной. У «ураганов» отметились шайбами Трочек и Терявяйнен.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» уступил «Чикаго» – 0:4. У чемпионов впервые с октября 2019 года вернулся на лед форвард Владимир Тарасенко и отыграл 15 минут 7 секунд с показателем полезности «-1». Самым результативным хоккеистом матча стал чешский форвард «ястребов» Доминик Кубалик, который дважды забросил и еще один раз ассистировал партнерам.

Также в среду были сыграны еще три встречи. «Колорадо» обыграло «Миннесоту» (3:2), «Айлендерс» разобрались с «Рейнджерс» (2:1), а «Виннипег» оказался сильнее в поединке с «Ванкувером» (4:1).

Серия выставочных матчей завершится 30 июля еще тремя поединками. 1 августа стартует квалификационный раунд Кубка Стэнли.