“Питтсбург” – “Монреаль” (2:3 ОТ):Гол защитника Джеффа Питри за 6:03 до конца овертайма принес “Монреалю” победу в первом матче серии.

Джефф Петри

Гол защитника Джеффа Петри за 6:03 до конца овертайма принес “Монреалю” победу в первом матче серии. “Канадиенс” забили первые два гола в матче. На 12-й минуте первого периода счет открыл Еспери Котканиеми, а на седьмой минуте второго периода отличился Ник Сузуки. При этом в первом периоде преимущество “Питтсбурга” по броскам составило 18-6. Для обоих молодых игроков “Монреаля” голы стали первыми в матчах на выбывание.

Пробить Кэри Прайса “Пингвинз” все-таки удалось. В середине второго периода с разницей в 2:39 по шайбе забросили Сидни Кросби и Брайан Раст. Для капитана “Пингвинз” гол стал 67-м в карьере в плей-офф, благодаря чему он вышел на единоличное 19-е место в истории, обойдя Давида Савра и Джо Ньювендайка.

В третьем периоде “Питтсбург” имел большое преимущество. В самом начале 20-минутки “Пингвинз” 92 секунды провели впятером против троих, а за три минуты до истечения основного времени Конор Шири не реализовал штрафной бросок.

“Мы понимаем, что большинство должно играть лучше, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Конечно, сегодня в этом был шанс переместить чашу весов в свою сторону. Нам это не удалось. Что ж, вернемся к работе завтра”.

В овертайме инициатива перешла к “Монреалю”. На седьмой минуте Джонатан Друин не реализовал штрафной бросок, но на 14-й минуте Питри добился своего.

Прайс завершил игру с 39 сэйвами. В воротах “Пингвинз” сыграл Мэтт Мюррей, отразивший 32 броска.