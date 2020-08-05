“Виннипег” – “Калгари” (2:6):”Калгари” реализовал три шанса в большинстве из четырех и вышел вперед в серии.

Кэм Тэлбо и Шон Монахан

“Калгари” реализовал три шанса в большинстве из четырех и вышел вперед в серии. Команды, которые выигрывали третий матч серии до трех побед при счете 1-1 проходили дальше в 21 случаем из 28 (75 процентов). А также в 14 случаях из 16 в период 1980-86 годов. Четвертый матч между соперниками состоится в Эдмонтоне в четверг .

Самым результативным игроком “Калгари” стал Шон Монахан, забивший гол и сделавший две передачи, а Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Микаэль Бэклунд набрала по 2 (1+1) очка. Вратарь “Флэймз” Кэм Тэлбо отразил 33 броска.

“Виннипег” во второй игре подряд играл без форвардов Марка Шайфли, Патрика Лайне и Мэйсона Эпплтона, каждый из которых получил травму в дебютном матче серии. А с 14-й минуты второго периода к числу травмированных присоединился Матье Перро.

“Сегодня мы показали настоящую командную игру, – сказал форвард “Калгари” Мэттью Ткачак, забивший четвертый гол “Флэймз”. – Забили ребята, которые должны были это сделать. Вратарь сделал сэйвы, которых от него ждали. Сегодня была командная победа. Не было ни одного человека, кто сегодня бы не играл хорошо”.

“Джетс” начали матч удачно, открыв счет на 11-й минуте первого периода, когда после шикарного паса Дмитрия Куликова из-за ворот Николай Элерс выскочил “один на один” и переиграл Тэлбота. Но следующие три гола забили “Флэймз”, в том числе Линдхольм, сравнявший счет уже через 18 секунд.

Во втором периоде при счете 1:3 Эндрю Копп сократил отставание “Джетс” до одной шайбы, но реальных шансов вернуться в игру у “Виннипега” не было. “Калгари” вновь отметил тремя выстрелами.

Всего в серии “Флэймз” забили пять голов в большинстве и один в меньшинстве. При этом во втором матче они не воспользовались лишним ни разу с шести попыток.

Вратарь “Виннипега” Коннор Хеллебак закончил матч с 26 сэйвами. Тэлбот отразил 34 броска.